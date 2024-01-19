Безпілотники ГУР атакували пороховий завод у Тамбові та нафтобазу у Клінцях (відео)

У ніч на 19 січня у росії було атаковано безпілотниками одразу два стратегічні об'єкти – нафтобазу у Брянській області та пороховий завод у Тамбовській області (місто Котовськ).

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Telegram-канал Shot повідомив, що безпілотники атакували тамбовський завод близько 4 години ранку.

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"БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих і руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали", – йдеться у повідомленні.

Тамбовський пороховий завод засноване у 1915 році. Підприємство випускає понад 200 видів продукції, у тому числі піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів.

Цей завод є одним із найбільших у росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

Згодом росіяни повідомили у Брянській області було атаковано нафтову базу у місті Клінці. На цей час над нафтобазою піднімається великий стовп чорного диму, який "видно зі всіх точок міста".

Губернатор області Олександр Богомаз написав у Телеграм-каналі: "Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений засобами РЕБ Міністерства оборони рф. При знищенні повітряної мети відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Богомаз зазначив, що унаслідок "інциденту" стався "спалах резервуарів в обвалуванні".

"На цей час на місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки ГУ МНС росії по Брянській області та Брянського пожежно-рятувального центру. Залучено 13 пожежних автоцистерн", – написав російський чиновник.

Клінцовська нафтобаза належить підконтрольному "Роснафті" "Брянськнафтопродукту". Вона знаходиться в місті Клинці, розташованому в 50 км від кордону з Україною. Це одна з двох нафтобаз "Роснафти" в регіоні. Друга розташована в Брянську у Фокінському районі. До цього Клінцовську нафтобазу дрони атакували у травні минулого року. В результаті удару пошкодження отримали бетонну основу і цистерна для зберігання нафтопродуктів. Тоді також ніхто не постраждав.

Тим часом джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України у коментарі OBOZ.UA повідомили, що атака дронів по нафтобазі була спецоперацією ГУР. Удари завдавалися "по російській інфраструктурі, яка є військовою ціллю".

Нагадаємо, у ніч на 16 січня у російському місті Воронеж пролунали вибухи. Над містом системи ППО збивали невідомі безпілотники, ціллю яких був військовий аеродром Балтімор.

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