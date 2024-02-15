Некоторые пенсионеры могут получить надбавки в феврале: кого это касается

Украинские пенсионеры могут оформить себе надбавки к пенсии. Таким образом, их выплаты могут значительно увеличиться. Ежемесячно растут пенсии украинцев, достигающих определенного возраста.

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Об этом пишет 24tv.ua. Есть и другие надбавки, доступные пенсионерам. За подробной информацией обращайтесь в Пенсионный фонд Украины.

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Возрастные надбавки:

В этом году надбавки получат:

70-74 года: +300 грн.

+300 грн. 75-79 лет: +456 грн.

+456 грн. 80 лет и старше: +570 грн.

Важно:

Возрастная надбавка начисляется автоматически, без дополнительного обращения в ПФУ.

Ее получают только пенсионеры, чья пенсия меньше 10 340,35 грн.

Другие доступные надбавки:

За воспитание ребенка 150 грн. ежемесячно.

150 грн. ежемесячно. За сверхурочный стаж: рассчитывается индивидуально.

Надбавка за сверхурочный стаж:

За каждый год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия увеличивается на 1%.

Максимальная прибавка не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту (23,61 грн. по состоянию на 01.01.2024).

Для получения этой надбавки: Обратитесь в ПФУ. Предоставьте документы, подтверждающие стаж.



Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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