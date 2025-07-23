Некоторые пенсионеры почти не платят за коммунальные услуги: кто имеет право на льготы

Отдельные украинские пенсионеры могут получить полную компенсацию расходов на коммунальные услуги. Если у них есть соответствующая профессиональная квалификация, государство предоставляет льготу для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кроме скидок на коммуналку, некоторым пенсионерам также предоставляются льготы на приобретение твердого печного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Льгота предоставляется, если средний доход на одного члена семьи за последние полгода не превышает 3 760 гривен. Также право на нее имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие по определенным профессиям, такими как:

педагог;

медицинский работник;

фармацевт;

специалист по защите растений;

библиотекарь;

работник музея или учреждения культуры или образования государственной или коммунальной формы собственности.

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Как пенсионеру получить льготу на оплату коммунальных услуг

Для получения льготы необходимо подать заявку в сервисный центр ПФУ, через уполномоченное лицо местной власти или онлайн, предоставив справку о проживании в селе и документ, подтверждающий право на льготу.

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