Некоторые украинцы будут вынуждены заплатить налог за свой автомобиль: кого это касается

Некоторые украинцы должны уплатить налоги за свои автомобили в 2023 году. Некоторым придется отдать 25 тыс. в бюджет.

Однако есть это касается не всех машин, а только тех, которые не старше пяти лет. Об этом говорится в статье 267 Налогового кодекса Украины, сообщает OBOZREVATEL.

Отмечается, что стоимость авто, за которое потребуется платить, будет составлять 2,512 млн грн (375 минималок.

Согласно Налоговому кодексу, сейчас ставка транспортного налога установлена на уровне 25 тыс. грн в календарный год за каждый автомобиль, подпадающий под налогообложение.

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Если транспортное средство приобретено в течение года, этот налог уплачивается от месяца права собственности на такой момент, то есть проведена регистрация машины. В течение месяца со дня возникновения права собственности на ТС нужно подать декларацию, а налог уплачивается с того месяца, в котором возникло такое право.

Что будет, если не платить налог

Если за 60 дней не заплатить транспортный налог, то сумма будет только увеличиваться.

10% штрафа устанавливается, если налог уплачивается в первые 90%;

20% штрафа – после 90 дней.

Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы как налоговый залог. За это время разрешено пользоваться машиной, но продать или подарить не получится.

В свою очередь налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, с полученной суммы получить платеж, а остальное вернуть уже бывшему владельцу ТС. Однако на практике это не так часто происходит. Чаще всего должники платят по счетам после налогового залога.

Если машина отсутствует в списках

Если модель машины отсутствует в списках Налоговой, то никакие налоги платить не нужно.

Кто платит, если машина куплена в середине года, или продана

Если за 12 месяцев у транспортного средства было несколько владельцев, то сумма налога должна быть разделена по количеству месяцев.

Платить ли налог, если автомобиль украли

Не нужно платить налог за те месяцы, что машина в розыск. Однако нужно подавать заявление в полицию, а вся информация будет внесена в соответствующие реестры.

Как платить налог на авто

Для оплаты налога указываются реквизиты по месту регистрации собственника, поскольку эти деньги пополняют местный бюджет. Однако эту норму нарушают и сами налоговики.

Напомним, согласно государственному бюджету Украины, с 1 января 2023 года для физических лиц-предпринимателей изменяются размеры единого социального взноса и лимиты дохода.

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