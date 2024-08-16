Некоторые украинцы могут получить более 10 тыс. грн помощи от ООН: кого касается

ВПЛ и те, кто уже вернулся в свое жилище после эвакуации, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. Она будет выплачиваться благодаря финансированию от ООН.

Для того чтобы стать получателем помощи от ООН, необходимо соответствовать определенным критериям. Кроме этого, лицо должно принадлежать к уязвимой категории. Об этом пишет 24 канал.

Уязвимыми считаются семьи, которые:

состоят из одинокого отца или матери с детьми до 18 лет или членами семьи, которым более 55 лет;

включают лиц с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

возглавляет один человек или несколько одиноких людей старше 55 лет или пожилого возраста при наличии детей до 18 лет.

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Право на получение помощи имеют:

внутренне перемещенные лица, переехавшие в течение последних шести месяцев;

граждане, которые вернулись к своему постоянному месту жительства, включая тех, кто вернулся из-за границы.

Основным условием для получения этой помощи является отсутствие финансирования от других международных организаций для семьи.

Стоит отметить, что помощь выплачивается в течение трех месяцев в размере 3 600 гривен ежемесячно, что в сумме составляет 10 800 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, что некоторые пенсионеры также могут получить выплаты от ООН.

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