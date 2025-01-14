Некоторые украинцы потеряют пенсию в 2025 году: правительство определило перечень причин

В 2025 году Пенсионный фонд Украины прекратит выплату пенсий определенным гражданам. Это решение будет касаться лиц, которые подпадают под определенные причины, список которых был ранее определен правительством.

Так, некоторые пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, могут потерять свою пенсию. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на 40 статью бюджета Украины на 2025 год.

Заметьте, что средства не могут быть изъяты со счетов, если на них наложен арест или другие ограничения.

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Причины, по которым ПФУ может прекратить выплату пенсии некоторым гражданам:

если на банковском счете не было никаких операций в течение последнего года (снятие средств, перевод и т.д.);

если лицо не прошло необходимую физическую идентификацию вовремя.

"Ощадбанк" будет отвечать за возврат средств, в частности остатка на 1 января 2025 года.

Стоит также заметить, что лицо может возобновить получение пенсии. Для этого ему следует обратиться в Пенсионный фонд или "Ощадбанк" с соответствующим заявлением.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро проведут масштабное повышение всех пенсий.

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