Некоторых из украинцев могут лишить права на наследство в 2025 году: при каких условиях это может произойти

Основными и первоочередными наследниками имущества определенного лица являются его дети. Если наследство передается нескольким детям, то его распределяют между ними равными частями.

Однако случается, что одного из наследников могут полностью лишить права на наследство. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на статью 1224 Гражданского кодекса.

В случае, если наследник не обеспечивал надлежащей заботы о наследодателе (который, например, в силу возраста, состояния здоровья или физических недостатков нуждался в помощи), суд имеет право лишить такого наследника права на наследство. Это положение касается как родителей, так и совершеннолетних детей.

Во время судебного разбирательства учитываются следующие аспекты:

сознательно ли избегал наследник выполнения своих обязанностей;

выполнял ли он обязательства перед наследодателем;

нуждался ли наследодатель в посторонней помощи;

имел ли наследник возможность оказать эту помощь.

Стоит отметить, что в случае, если суд установит ненадлежащее поведение наследника, его могут признать недостойным. Это означает полную потерю права на наследство.

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Из-за чего еще могут лишить права на наследство

По данным Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, основаниями для лишения права на наследование являются следующие случаи:

Лицо сознательно лишило жизни наследодателя или одного из потенциальных наследников или совершило покушение на их жизнь (исключение составляет случай, когда наследодатель, зная об этом, все же указал это лицо в своем завещании).

Лицо намеренно мешало наследодателю составить, изменить или аннулировать завещание, чем создало условия для приобретения права на наследство для себя или других или увеличение своей доли в наследстве.

Родители не имеют права наследовать после ребенка, если были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены на момент открытия наследства.

Родители (усыновители), совершеннолетние дети или другие лица могут быть лишены права на наследство, если они уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, что подтверждено решением суда.

Лица, между которыми брак является недействительным или признан таким судом, также не имеют права на наследство. В случае, если брак был признан недействительным после смерти одного из супругов, суд может признать право на наследство за другим из супругов, который остался живым и не знал или не мог знать о причинах недействительности брака. Это касается доли имущества, приобретенного во время такого брака.

Указанные основания касаются всех категорий наследников, включая тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также лиц, в пользу которых был оформлен завещательный отказ.

Напомним, ранее украинцев предупредили о новой идентификации.

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