Некоторым пенсионерам увеличили размер выплат на 221 гривну: кому именно

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает о проведенном перерасчете пенсий для работающих пенсионеров, получающих свои выплаты на банковские карты. Согласно этому перерасчету, размер пенсий был увеличен на сумму 221 гривну.

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Процедура перерасчета пенсий была проведена для более 654,9 тысячи человек, из которых более 401 тысячи человек получила повышение. Средний рост составил 221,74 грн. Выплата перечисленных пенсий, относящихся к апрелю и маю, начнется в июне согласно установленным датам выплат для пенсионеров, а также с доплатой за указанные месяцы.

Причиной перерасчета пенсий был учет страхового стажа после назначения или предварительного перерасчета пенсии для 537,5 тысячи украинцев. Из этого количества пенсионеров размер пенсий был увеличен для 327,2 тысячи человек, а средний рост составил 179,47 грн.

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Кроме того, перерасчет пенсий в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения или предварительного перерасчета пенсии был произведен для 117,4 тысячи человек. Дополнительные расходы на выплату перечисленных пенсий оцениваются около 89 млн грн ежемесячно, сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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