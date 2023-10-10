Нельзя заливать растворимый кофе кипятком и как правильно заварить вкусный напиток.

Растворимый кофе может не оправдывать ожидания настоящих кофеманов по вкусовым качествам, но он имеет своих поклонников. Однако не все эти поклонники знают, как правильно приготовить этот напиток для получения максимального удовольствия от вкуса и аромата. Давайте рассмотрим распространенные ошибки, которые совершают много любителей растворимого кофе.

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Для многих может быть сюрпризом, но растворимый кофе не следует заливать кипятком, пишет Today.ua. Именно кипяток может ухудшить вкус растворимого кофе, сделав его кислым. Вот основной момент: вода должна быть горячей, но не кипяток.

Обычно рекомендуется использовать воду при температуре примерно 87-93 градуса Цельсия. Способ приготовления растворимого кофе достаточно прост: вам нужно взять кофе, добавить в чашку столько ложек, сколько вы хотите, добавить немного холодной воды, перемешать и залить горячей водой.

Эксперты из кофе также рекомендуют перед употреблением напитка снимать с него образовавшуюся пенку, поскольку она часто может иметь горький вкус и портить послевкусие.

Еще одним полезным лайфхаком является предварительный подогрев чашки или стакана, в котором подается напиток, пока вода для кофе нагревается, чтобы сохранить оптимальную температуру напитка.

Конечно, вкусовые качества растворимого кофе будут зависеть от его марки. Однако вышеуказанные советы остаются актуальными для разных видов растворимого кофе. Не бойтесь экспериментировать со своими любимыми напитками, но не забывайте, что большое количество кофе может быть вредным для здоровья.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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