Чи не можна заливати розчинну каву окропом та як правильно заварити смачний напій

Розчинна кава може не виправдовувати очікування справжніх кавоманів за смаковими якостями, але вона має своїх прихильників. Однак не всі ці прихильники знають, як правильно приготувати цей напій для отримання максимального задоволення від смаку і аромату. Давайте розглянемо поширені помилки, які роблять багато любителів розчинної кави.

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Для багатьох може бути сюрпризом, але розчинну каву не слід заливати кип'ятком, пише Today.ua. Саме кип'яток може погіршити смак розчинної кави, зробивши його кислим. Ось основний момент: вода повинна бути гарячою, але не кип'яток.

Зазвичай рекомендується використовувати воду з температурою приблизно 87-93 градуси Цельсія. Спосіб приготування розчинної кави досить простий: вам потрібно взяти каву, додати до чашки стільки ложок, скільки ви бажаєте, додати трохи холодної води, перемішати і залити гарячою водою.

Експерти з кави також рекомендують перед вживанням напою знімати з нього утворену пінку, оскільки вона часто може мати гіркий смак і псувати післясмак.

Ще одним корисним лайфхаком є попереднє підігрівання чашки або склянки, в якій подається напій, поки вода для кави нагрівається, щоб зберегти оптимальну температуру напою.

Звісно ж, смакові якості розчинної кави будуть залежати від її марки. Проте вищезгадані поради залишаються актуальними для різних видів розчинної кави. Не бійтеся експериментувати зі своїми улюбленими напоями, але не забувайте, що велика кількість кави може бути шкідливою для здоров'я.

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