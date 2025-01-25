'Неправильные' платежки за газ: украинцам рассказали, как избежать подобных проблем

Украинцы довольно часто жалуются, что получают счета с некорректными данными по потребленному газу, из-за чего суммы в платежках завышены. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо ежемесячно передавать оператору газораспределительной сети актуальные данные с газового счетчика.

Об этом отметили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В ведомстве рассказали, что обязанности по поставке и распределению газа в Украине разделены между:

поставщиком газа, который отвечает за продажу природного газа потребителям;

оператором газораспределительной сети (ГРМ), который обеспечивает доставку приобретенного природного газа.

Обязанности потребителей и операторов ГРМ определены в Кодексе газораспределительных систем. Согласно 4 главы ІХ раздела этого документа, розничные потребители обязаны до 5 числа каждого месяца передавать операторам ГРМ фактические показатели счетчика газа на 1 число. Это можно сделать через личный кабинет в интернете, с помощью электронных средств связи или по телефону.

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"В случае неполучения оператором ГРМ до 06 числа месяца, следующего за расчетным, показаний счетчика газа и при условии, что счетчик газа не оснащен средствами дистанционной передачи данных, фактический объем распределения и потребления природного газа по объекту потребителя за расчетный период определяется оператором ГРМ на уровне планового месячного объема потребления на соответствующий период", – разъяснили в Госпотребслужбе.

Если данные в платежке не совпадают с фактически потребленным объемом, потребитель имеет право подать заявление к оператору газораспределительной сети с просьбой провести сверку показателей. Такую процедуру разрешается осуществлять не чаще чем раз в три месяца.

"Призываем потребителей природного газа своевременно передавать показания счетчиков оператору ГРМ. Если возникают противоречия относительно показателей и стоимости потребленного газа – обращаться с официальным заявлением о сверке к Оператору ГРМ как можно скорее и сообщить об этом поставщика газа", – заключают в Госпотребслужбе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет граждан, игнорирующих платежки за доставку газа.

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