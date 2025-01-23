Платіжки за доставку газу: українцям розповіли, що чекає за їх ігнорування

Українцям необхідно сплачувати за послуги доставки природного газу, навіть якщо вони ним не користуються. У разі несплати газові компанії можуть домагатися стягнення коштів через судові органи.

Про це пише команда UAportal спільно з OBOZ.UA. Кожного місяця громадяни отримують платіжки за доставку газу, незалежно від того, скільки його споживають. Оператори газорозподільчих мереж займаються обслуговуванням інфраструктури та витрачають кошти на її ремонт, що і є причиною необхідності цих платежів.

Суми в платіжках можуть варіюватися від десятків до сотень гривень щомісяця. З початку 2025 року вартість доставки газу в комунальних квитанціях зміниться, оскільки нарахування буде здійснюватися з урахуванням обсягів споживання за період з жовтня 2023 року до кінця вересня 2024 року.

Ціни на доставку газу варіюються залежно від регіону, оскільки річний обсяг споживання в кубометрах розподіляють на 12 місяців і множать на відповідний тариф для міста чи села. Наприклад, якщо за газовий рік було використано 1000 кубометрів, то щомісяця доведеться оплачувати доставку за 83,33 куб.м. У столиці така послуга коштуватиме 31,99 грн, а в Луцьку — 156,9 грн.

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Навіть якщо газ не споживається, але підключення до системи зберігається, щомісячна плата все одно буде нараховуватися:

39 куб. м. за рік — витрата газу для приготування їжі;

126 куб. м. за рік — витрата палива для підігріву води/приготування їжі;

314 куб. м. за рік — витрата газу для опалення.

Що очікує за неоплату доставки газу

Якщо особа, яка не користується природним газом, не сплачує за його доставку, на неї можуть подати до суду. Існують випадки, коли люди, виїхавши за кордон як біженці, через кілька років отримували судове рішення про обов’язок сплатити заборгованість за доставку газу.

Щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно звернутися до облгазу із заявою про відключення природного газу.

"Необхідно звернутись до вашого оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива. Оператору ГРМ потрібно надати: заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу; або докази про відключення", – зазначають у "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у січні українці можуть отримати третю платіжку за газ.

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