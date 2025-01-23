Платежки за доставку газа: украинцам рассказали, что ждет за их игнорирование

Украинцам необходимо платить за услуги доставки природного газа, даже если они им не пользуются. В случае неуплаты газовые компании могут добиваться взыскания средств через судебные органы.

Об этом пишет команда UAportal совместно с OBOZ.UA. Каждый месяц граждане получают платежки за доставку газа, независимо от того, сколько его потребляют. Операторы газораспределительных сетей занимаются обслуживанием инфраструктуры и тратят средства на ее ремонт, что и является причиной необходимости этих платежей.

Суммы в платежках могут варьироваться от десятков до сотен гривен ежемесячно. С начала 2025 года стоимость доставки газа в коммунальных квитанциях изменится, поскольку начисление будет осуществляться с учетом объемов потребления за период с октября 2023 года до конца сентября 2024 года.

Цены на доставку газа варьируются в зависимости от региона, поскольку годовой объем потребления в кубометрах распределяют на 12 месяцев и умножают на соответствующий тариф для города или села. Например, если за газовый год было использовано 1000 кубометров, то ежемесячно придется оплачивать доставку за 83,33 куб.м. В столице такая услуга будет стоить 31,99 грн, а в Луцке - 156,9 грн.

Читайте также: Популярный сервис прекратил работу: как теперь украинцам передавать показатели за газ

Даже если газ не потребляется, но подключение к системе сохраняется, ежемесячная плата все равно будет начисляться:

39 куб. м. за год – расход газа для приготовления пищи;

126 куб. м. за год – расход топлива для подогрева воды/приготовления пищи;

314 куб. м. за год – расход газа для отопления.

Что ожидает за неоплату доставки газа

Если лицо, которое не пользуется природным газом, не платит за его доставку, на него могут подать в суд. Существуют случаи, когда люди, выехав за границу как беженцы, через несколько лет получали судебное решение об обязанности оплатить задолженность за доставку газа.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо обратиться в облгаз с заявлением об отключении природного газа.

"Необходимо обратиться к вашему оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива. Оператору ГРМ нужно предоставить: заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа; или доказательства об отключении", – отмечают в "Нафтогазе".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в январе украинцы могут получить третью платежку за газ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !