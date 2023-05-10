Невероятный аромат и польза для здоровья: топ-5 хвойных растений для дома

Хвойные растения благотворно влияют на здоровье и красиво выглядят. Есть некоторые виды хвойных, которые можно выращивать дома.

Сосна

Сосну лучше сажать весной или летом. Выбирайте для нее хорошо освещенное место.

Кипарис

Видео дня

Кипарис любит прохладу и лучше будет расти при температуре от 5 до 15 градусов.

Читайте также: Как отпугнуть птиц от ягод в саду.

Пихта

Обладает приятным ароматом, но очень медленно растет – до 5 см в год. Обрезку пихты лучше проводить весной.

Тыс

Имеет элегантный вид и долго живет. Очень слабо пахнет, поэтому если вы не любитель сильных запахов – это растение именно для вас.

Гималайский кедр

Достаточно прихотливое растение. Растет только на влажной плодовитой почве. Необходимо тщательно следить за его поливом и подкормкой. Кроме того, у гималайского кедра низкая устойчивость к воздействию вредителей, поэтому важно их своевременно обнаруживать и устранять.

Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение из луковой шелухи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !