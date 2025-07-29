Неявка в ТЦК по повестке: грозит военнообязанному

В условиях мобилизации в Украине получение повестки обязывает гражданина прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в дату и время. В случае неявки лицо может быть привлечено к ответственности административной или даже уголовной, в зависимости от типа вызова.

Как пояснили юристы Ярослав Звоненко (ЮК "Приходько и партнеры") и Ярослав Хливной (Адвокатское бюро "Романа Сацика"), если лицо не появляется на повестку, выданную для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии, это влечет штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Кроме того, ТЦК имеет право подать запрос в полицию по розыску личности. В приложении "Резерв+" статус такого человека будет обозначен как нарушение правил военного учета. В схожих вариантах гражданина могут задержать, к примеру, на блокпосте и доставить в ТЦК.

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Если речь идет об игнорировании боевой повестки, это уже считается преступлением в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины. За такое нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Впрочем, в некоторых ситуациях повестку могут перенести. Например, если человек только что перенес сложную операцию или имеет серьезные проблемы со здоровьем. В таких случаях дата вызова может изменяться. Также закон предусматривает ряд обстоятельств, которые считаются уважительными причинами для неявки: стихийные бедствия, подтвержденное заболевание, боевые действия в районе проживания или смерть близкого родственника. Эти условия установлены в пункте 23 постановления Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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