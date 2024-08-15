Ни в коем случае не покупайте: автомеханик назвал худшие авто с пробегом
Сегодня на рынке наибольшим спросом пользуются подержанные автомобили, особенно в Украине. Низкие цены и доступность запчастей привлекают покупателей, но не все учитывают возможные проблемы. Однако автомеханик уже предостерег о наиболее проблемных моделях.
На вторичном рынке главное - вовремя распознать плохой автомобиль, который могут предлагать за привлекательную сумму и ни в коем случае его не покупать. Механик Car Wizard, который имеет миллион подписчиков, проанализировал автомобили, которые сейчас предлагаются на вторичном рынке и поделился своим экспертным заключением. Об этом пишет OBOZ.UA.
Автомобили, приведенные в списке ниже, не стоит покупать, даже если цена на них кажется очень привлекательной. Низкая стоимость часто свидетельствует об определенных проблемах. В случае с этими моделями лучше воздержаться от покупки.
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Самые плохие подержанные автомобили для покупки:
- Chevrolet Cruze 1.4T;
- Hyundai Sonata 2.4GDI;
- Nissan Rogue (с трансмиссией CVT);
- Nissan Titan XT (дизель 5.0);
- Mazda RX-8;
- Audi A8.
Автомеханик подчеркивает, что все предложения имеют ценовой диапазон от 5 до 15 тысяч долларов, то есть автомобили действительно доступны. Впрочем, покупать ни один из них не стоит, даже если сделка кажется крайне выгодной. Эти модели отличаются частыми поломками, а их ремонт является очень дорогим и сложным.
Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-3 надежных внедорожника, проезжающих более 400 тыс. км.
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