Розмитнення авто з ЄС у 2024 році: як самостійно розрахувати вартість

У поточному році вартість розмитнення автомобілів, імпортованих з країн ЄС, залишилася незмінною. Визначення суми акцизного податку продовжує виконуватися на основі індивідуального підходу.

Стандартне мито для імпортованих автомобілів становить 10% від їхньої декларованої вартості. Проте для автомобілів на електричній тязі цей податок не застосовується і є рівним нулю. Про це повідомляє Державна митна служба.

Податок на додану вартість (ПДВ) складає 20% від загальної вартості транспортного засобу, митного збору та акцизу. Державна митна служба проводить індивідуальний розрахунок акцизного податку за наступною формулою:

(ставка)*(об'єм двигуна в кубічних сантиметрах / 1000)* (кількість повних років авто)

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Ставка визначається залежно від типу двигуна.

Для бензинових двигунів:

об'єм менш як 3 000 куб. см – 50 євро;

об'єм більше ніж 3 000 куб. см – 100 євро.

Для дизельних двигунів:

об'єм менш як 3 500 куб. см – 75 євро;

об'єм більше ніж 3 500 куб. см – 100 євро.

Приклад розрахунків на основі таких даних: ставка = 75 євро, об'єм двигуна = 1 968 куб. см, кількість років = 10

75 * 1 968 * 10 = 1 476 євро

Зверніть увагу, що для автомобілів старше 15 років застосовується коефіцієнт 15.

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