Растаможка авто из ЕС в 2024 году: как самостоятельно рассчитать стоимость

В текущем году стоимость растаможки автомобилей, импортируемых из стран ЕС, осталась неизменной. Определение суммы акцизного налога продолжает выполняться на основе индивидуального подхода.

Стандартная пошлина для импортируемых автомобилей составляет 10% от их декларируемой стоимости. Однако для автомобилей на электрической тяге этот налог не применяется и равен нулю. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20% от общей стоимости транспортного средства, таможенного сбора и акциза. Государственная таможенная служба проводит индивидуальный расчет акцизного налога по следующей формуле:

(ставка)*(объем двигателя в кубических сантиметрах / 1000)*(количество полных лет авто)

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Ставка определяется в зависимости от типа двигателя.

Для бензиновых двигателей:

объем менее 3000 куб. см – 50 евро;

объем более 3 000 куб. см – 100 евро.

Для дизельных двигателей:

объем менее 3500 куб. см – 75 евро;

объем более 3500 куб. см – 100 евро.

Пример расчетов на основе следующих данных: ставка = 75 евро, объем двигателя = 1968 куб. см, количество лет = 10

75*1 968*10 = 1 476 евро

Обратите внимание, что для автомобилей старше 15 лет используется коэффициент 15.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-3 надежных внедорожника, проезжающих более 400 тыс. км.

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