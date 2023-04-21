Никогда этого не делайте: 5 строжайших запретов для кладбища

Кладбище считают мистическими и энергетически сильными местами. Все потому, что земля принимает тело умершего.

На кладбище важно правильно себя вести. Поэтому UAportal объяснил, что нельзя делать на кладбище и как уберечься от проблем после посещения такого места.

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Как известно, на кладбище нужно ходить в светлое время суток, поскольку день – время живых, а ночь – время мертвых. Когда вы в сумерках приходите в такое место, можете потревожить или разгневать покойника.

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Также запрещено посещать кладбище по церковным праздникам. При этом есть особый праздник для посещения умерших – Радоница или Радоническая неделя.

В народе также говорят, что зимой не стоит посещать кладбище. Если же пришли в такое время, то заметите оставленную дорожку и обойдите кладбище кругом три раза. Иначе можете принести с собой душу умершего.

5 самых строгих запретов во время посещения кладбища

1. Угощение для покойников. Можете приносить на кладбище конфеты, печенье, табак или спиртное (если покойник пил и курил при жизни). Однако ни в коем случае не выливайте алкоголь на могилу – это проявление пренебрежения мертвецом.

Также не берите продукты, которые могут быстро испортиться. Часть принесенных гостинцев нужно съесть на кладбище.

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2. Нельзя забирать домой вещи, лежавшие на могиле. Считается, что после этого они принадлежат покойнику. Если что-то упало на землю, не поднимайте. В случае падения дорогой вещи можете приподнять, но надо "откупиться" – положить на могилу несколько монет.

3. Поведение на кладбище. Нельзя на кладбище слишком сильно показывать скорбь, переживать, скучать излишне. Поскольку в таком случае покойник захочет вас уберечь и может забрать к себе.

Кроме этого, нельзя слишком сильно смеяться, веселиться, тем более устраивать пиры. Все потому, что в таком месте это не уместно, а мертвец может позавидовать и навлечь на вас беду.

4. Фотография на память. Нельзя фотографировать живых людей на кладбище, да еще на фоне могил. Так вы можете навлечь болезни, беды и даже смерть.

Также не нужно фотографировать или снимать на видео чужие могилы. Во-первых, это не нравственно. Во-вторых, душа мертвеца может вам отомстить и вредить вам.

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5. Когда вы покидаете кладбище, нельзя вращаться. Поскольку вы можете забрать душу умершего или другую сущность, обитающую на кладбище, с собой домой.

Помните, что стоит приходить на кладбище в черной или неяркой одежде. Беременным и детям до 1 года тоже не советуют посещать могилы родственники. Но защититься от злых сил можно, если одеться в красные вещи.

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