Никогда не пользуйтесь такой помадой после 35 лет: превратитесь в тетю

Макияж может сделать моложе, но и может моментально добавить несколько лет. Чтобы таких проблем не возникало, важно правильно подчеркнуть свои предпочтения и красоту.

В частности, в этом может помочь помада. Впрочем, стилисты советуют забыть об определенном цвете помады женщинам старше 35 лет.

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Все потому, что неудачно подобранный цвет помады может превратить женщину в "тетю" и состарить ее в десять, а то и больше, лет.

По мнению стилистов, морковный цвет на губах женщин 35+ является главным врагом. Вот такие оранжевые оттенки могут произвести образ дешевый и испортить макияж, да и общее впечатление.

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Морковная помада прибавит возрасту и подчеркнет все недостатки кожи, в том числе даже самые мелкие морщинки.

Кроме того, морковный цвет может неудачно акцентировать на зубах. Пигмент помады визуально "пожелтит" зубы, поэтому улыбка будет выглядеть неуклюже.

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Впрочем, морковная помада подойдет девушкам с идеально гладкими и увлажненными губами. Поэтому сразу отказывайтесь от этого цвета, если у вас есть трещины или корочки на губах.

Напомним, что тональный крем может стать подлинным помощником, если его правильно наносить на кожу. Однако в некоторых случаях можно состарить лицо и показать все морщины из-за нескольких ошибок нанесения.

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