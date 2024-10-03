Ночная атака на Украину: над Киевом сбили полтора десятка дронов, в Харькове КАБом повреждена многоэтажка (фото, видео)

Оккупанты атаковали Харьков КАБами ночью, в результате чего была повреждена многоэтажка. Число пострадавших возросло до 10, среди них – 3-летний ребенок.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Общественное Харьков, МВД, Харьковская областная прокуратура.

"Уже десять пострадавших, среди которых трехлетний ребенок".

Вместе с тем Терехов сообщил, что организована эвакуация жильцов дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, квартиры которых пострадали от взрыва.

"Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города".

"Сотни выбитых оконных стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячего чая и перекусить".

Также глава ОВА сообщил о нескольких ударах управляемыми авиабомбами по Харькову: один попал в дом, второй – в лесополосу.

Два авиационных снаряда попали в пригороде – на территории Дергачевской общины. Еще три – по Харькову.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание двух авиабомб в открытую местность.

В Салтовском районе КАБ попал в 5-этажный жилой дом.

В ГСЧС сообщили, что в 00:30 3 октября спасателям удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 кв. в жилой 5-этажке, в которую попала российская управляемая авиабомба.

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Также ночью враг атаковал Киев ударными беспилотниками, в воздушном пространстве вокруг и над Киевом ПВО обезвредило около полутора десятков дронов, сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА.

Однако ни один из российских дронов своей цели не достиг.

Попко сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

Напомним, 28 сентября армия РФ дважды атаковала больницу в Сумах. В результате этого погибли 10 человек.

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