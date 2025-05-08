Ночные заморозки до -5: синоптики назвали области, где холод ударит сильнее всего

В ряде областей Украины и дальше фиксируются заморозки на почве. Укргидрометцентр предупредил, что в ночь на 9 и 10 мая в северо-западных регионах страны температура на поверхности почвы может снижаться до 0…-5 °C.

Ранее синоптик Наталья Птуха также замечала, что ночью на 9 мая может принести заморозки, а днем постепенно начнется потепление. По ее словам, в ночь на 9 мая в юго-западной части страны возможны кратковременные осадки, а днем ожидаются дожди почти по всей Украине, кроме восточных областей. Подобная погодная ситуация сохранится и 10 мая, пишет NV.ua.

"В течение этих дней будет преобладать облачность, солнце будет только изредка. В северных регионах ночью возможны заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +7 на западе и севере, а на остальной территории – от +6 до +12. В дневные часы 9–10 мая в западных и северных областях ожидается +7…+13 °C, в центральных, южных и восточных регионах – +14…+20", – отметила она.

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Согласно прогнозам, с 12 мая возможны изменения в направлениях воздушных потоков, что приведет к постепенному, хотя и незначительному, потеплению.

Согласно прогнозам синоптиков, 9 мая в Украине в отдельных регионах возможны осадки в виде мокрого снега.

В частности, в ночь на пятницу дожди охватят юго-восточную часть страны, а днем осадки ожидаются на западе и Одесской области. В Карпатах прогнозируют дождь с мокрым снегом, местами - сильные осадки. В других областях существенных осадков не предполагается. Ветер ожидается с северо-востока, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью на западе и севере составит от +1 до +6 °C, местами на почве возможны заморозки до -3 °C. Днем столбики термометров в этих регионах поднимутся до +8…+13 °C. В центральных, южных и восточных областях ночью ожидается +5…+10 °C, а днем от +13 до +18 °C. В Крыму температура повысится до +21°C.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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