Новая минималка и пенсии в Украине: что изменится и какие суммы ожидают украинцев

Согласно Бюджетной декларации Украины, в 2026 году минимальная заработная плата вырастет с 8000 до 8688 грн. Также минимальная пенсия будет увеличена с 2361 до 2564 грн.

Об этом сообщает UAportal со ссылкой на OBOZ.UA. Повышение минимальной заработной платы планируется следующим образом:

с 1 января 2026 года – 8688 грн;

с 1 января 2027 года – 9374 грн;

с 1 января 2028 – 10 059 грн.

Также предусмотрено увеличение должностного оклада работника и тарифного разряда согласно Единой тарифной сетке:

с 1 января 2026 года – 3470 грн;

с 1 января 2027 года – 3744 грн;

с 1 января 2028 года – 4018 грн.

Несмотря на это, даже с повышением минимальной заработной платы, она все еще не будет достаточной. Человек, работающий полный рабочий день, не должен оставаться за чертой бедности. Эту границу можно определить через фактический уровень прожиточного минимума, включающий расходы на минимальный набор товаров и услуг. По состоянию на февраль 2025 года этот уровень превышает 11 тысяч гривен (ранее был 10,6 тысячи гривен).

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Федерация профсоюзов Украины внесла свои предложения в бюджет, призывая установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года на уровне не менее 50% от прогнозной среднемесячной зарплаты работников в конце 2025 года. Это предусматривает минимальную заработную плату около 12 195 грн.

"Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины", – объясняют профсоюзы. Однако на данный момент это требование кажется трудно осуществимым.

Кроме повышения минимальной заработной платы, в следующем году должна вырасти и минимальная пенсия. Если в этом году пенсионеры получают не менее 2 361 грн, то уже в следующем она составит 2 564 грн. Однако, как и с повышением минимальной заработной платы, этих сумм недостаточно для обеспечения даже минимальных потребностей для физиологического выживания.

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