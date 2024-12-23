Нововведения в медицине: какие услуги станут платными для украинцев и когда ждать изменений

С начала 2025 года в Украине все медицинские услуги будут бесплатными только при наличии направления от врача. Если такого направления нет, пациенту придется платить за услуги полностью. Процедуры, не предусмотренные Программой медицинских гарантий, станут платными, а их стоимость будут определяться самими медицинскими учреждениями.

Как сообщила Наталья Лисневская, занимавшая должность заместителя министра здравоохранения в 2014-2015 годах, эти изменения утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №781 от 5 июля 2024 года. Об этом она сказала в эфире телеканала "Киев".

Бывшая заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская разъяснила, в каких случаях пациентам придется оплачивать медицинские услуги:

обращение без направления от врача;

услуги, предоставляемые по договорам с юридическими лицами;

обслуживание в медицинских учреждениях сектора безопасности и обороны для лиц, не входящих в прикрепленный контингент;

услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий.

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Пациенты могут платить только за дополнительные услуги, если основная их часть покрывается государственной программой. Среди таких:

медицинское обслуживание на дому по запросу пациента;

выбор конкретного врача для планового лечения;

проживание в палатах с повышенным комфортом.

Согласно новым правилам, платные медицинские услуги будут оформляться официально с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Оплату можно будет производить только безналичным способом на официальные счета медицинских учреждений. Как отметила Лисневская, это поспособствует снижению коррупционных рисков и обеспечит прозрачность в системе.

Медицинские заведения получат право самостоятельно определять цены на платные услуги. При этом они обязаны обеспечить прозрачный доступ населения к информации о стоимости таких услуг. Цель новых правил – предоставить пациентам четкое понимание, какие услуги бесплатны, а за которые нужно оплачивать.

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