Новый тариф на электроэнергию: сколько украинцы будут платить за 1 кВт*ч с 1 февраля

С февраля 2025 г. в Украине останется действующим тариф на электрическую энергию в размере 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот тариф сохранится по крайней мере до конца отопительного сезона.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил об этом ранее, пояснив, что в соответствии с Постановлением №632 цена на электроэнергию для бытовых потребителей будет оставаться неизменной до 30 апреля 2025 года. То есть до этой даты тариф не будет пересмотрен.

Премьер-министр Денис Шмигаль также отметил, что тарифы на другие коммунальные услуги, в том числе газ и отопление, останутся неизменными.

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"Государство гарантирует, что цены на газ, тепло и электроэнергию не будут повышаться до конца отопительного сезона. Никаких изменений в тарифах не предполагается", – подчеркнул он.

Украинцы не должны ожидать значительного повышения стоимости электроэнергии в ближайшее время. По словам Сергея Нагорняка, члена Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ("Слуга народа"), тариф 4,32 грн за 1 кВт*ч обеспечивает "Энергоатому" и Укргидроэнерго достаточно средств, чтобы покрыть себестоимость и даже получить небольшую прибыль.

Нагорняк опроверг информацию о возможном повышении тарифа на свет до 6,7 грн с 1 июня, отметив, что в этом нет нужды. После установления тарифа на уровне 4,32 грн/кВт, обе государственные энергокомпании имеют положительные финансовые результаты.

Ранее мы рассказывали, что украинцам рассказали, как платить за электроэнергию по тарифу 2,16 грн. за 1 кВт*ч.

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