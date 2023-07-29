Нуждается в ремонте: почему автомобиль нельзя мыть под открытым солнцем

Летний период – время, когда многие водителя решают мойку автомобиля перенести на свежий воздух. Но мойка при жарких условиях и под прямыми солнечными лучами может привести к нежелательным последствиям.

Об этом сообщили в Pixelinform. Отметили, что один из основных рисков заключается во влиянии солнечных лучей на лакокрасочное покрытие автомобиля.

В частности, при мытье, капли воды остаются на поверхности машины, и из-за солнечного света, они могут создать эффект "лупы". Таким образом, солнечные лучи усиливают свое влияние на лак и краску авто, что может привести к их повреждению. Таким образом, это может негативно повлиять на покрытие и привести к серьезным проблемам, требующим ремонта автомобиля.

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Поэтому следует избегать мойки автомобиля под открытым солнцем и жарой. Если необходимость в мойке возникает в жаркий день, следует выбирать мойки с навесами или помещениями, где автомобиль будет защищен от прямых солнечных лучей. Особенно подойдут пункты бесконтактной мойки, обычно оборудованные навесами для защиты автомобиля от солнца.

Добавим, что во время мойки автомобиля следует выбирать оптимальное время и место для этого, чтобы избежать негативного воздействия солнечных лучей на вид и состояние автомобиля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что летняя жара опасна, особенно для автомобиля. Ведь если оставите в машине определенные вещи, они могут стать причиной пожара, взрыва или других проблем.

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