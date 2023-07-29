Потребуватиме ремонту: чому автомобіль не можна мити під відкритим сонцем

Літній період – час, коли багато водіїв вирішують миття автомобіля перенести на свіже повітря. Але мийка під час спекотних умов та під прямим сонячним промінням може призвести до небажаних наслідків.

Про це повідомили в Pixelinform.Зазначили, що один з основних ризиків полягає у впливі сонячних променів на лакофарбове покриття автомобіля.

Зокрема, при митті, краплі води залишаються на поверхні машини, і через сонячне світло, вони можуть створити ефект "лупи". Таким чином, сонячні промені посилюють свій вплив на лак і фарбу авто, що може призвести до їхнього пошкодження. Таким чином це може негативно вплинути на покриття та призвести до серйозних проблем, що вимагатимуть ремонту автомобіля.

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Тому варто уникати миття автомобіля під відкритим сонцем та спекою. Якщо необхідність в митті виникає в спекотний день, варто обирати мийки з навісами або приміщеннями, де автомобіль буде захищений від прямих сонячних променів. Особливо підійдуть пункти безконтактного миття, які зазвичай обладнані навісами для захисту автомобіля від сонця.

Додамо, що під час миття автомобіля варто обирати оптимальний час та місце для цього, щоб уникнути негативного впливу сонячних променів на вигляд та стан автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що літня спека є небезпечною, особливо для автомобіля. Адже, якщо залишите в машині певні речі, вони можуть стати причиною пожежі, вибуху або інших проблем.

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