Нужно ли людям с инвалидностью проходить ВВК: объяснение адвокатов

С момента вступления в силу обновленного законодательства по мобилизации возникают вопросы о необходимости повторного прохождения медосмотра или военно-врачебной комиссии (ВВК) для граждан Украины с инвалидностью, полученной после 24 февраля 2022 года. Эта тема активно обсуждается в социальных сетях, где люди ищут ответы в соответствующих сообществах.

Ситуацию в комментарии для ТСН разъяснили в ТЦК и адвокаты Екатерина Анищенко и Роман Симутин, которые имеют опыт работы по вопросам, связанным с мобилизацией.

"Наличие удостоверения об инвалидности само по себе дает право на отсрочку", – коротко ответили журналистам в одном из районных ТЦК Киева, где они спросили о том, нужно ли лицам с инвалидностью (если она получена после 24 февраля 2022 года) проходить ВВК.

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В свою очередь, адвокат Екатерина Анищенко так высказалась по ситуации: "Очень расплывчато прописано то, что в случае сомнений в инвалидности человека могут направить на ВВК. ВВК и МСЭК – это две разные комиссии. Последняя дает группу инвалидности, ВВК - это военно-врачебная комиссия. Последняя не может определять степень утраты трудоспособности. Что делать людям, которые имеют инвалидность? Я считаю, что людям, которые имеют группу инвалидности (2 или 3), не надо идти на ВВК, потому что есть постановление Кабмина, в котором указано, что лицо, имеющее право на отсрочку от мобилизации или не подлежащее мобилизации, не должно проходить ВВК. Изменений в это постановление внесено не было".

"Если у военнообязанного вообще нет военного билета, но есть инвалидность, то скорее всего его направят на ВВК. Чтобы получить военный билет – нужно пройти ВВК. Но если есть военный билет даже советского образца, то его не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию", – добавила она.

Юрист Роман Симутин, который уже неоднократно комментировал вопрос о мобилизации, объясняет, что лица с инвалидностью, даже те, которые получили ее после 24 февраля 2022 года, не обязаны проходить ВВК: "До февраля (2025 года – Ред.) должны пройти те, кто ранее был признан ограниченно годным. Сейчас такого статуса не существует. А те, кто имеет группу инвалидности – они вообще имеют право на отсрочку. ВВК не имеет никакого отношения к МСЭК. У них разные критерии. Имеющие группу инвалидности могут подлежать мобилизации только с согласия".

Напомним, ранее UAportal писал, в каких случаях мужчин с инвалидностью могут мобилизовать.

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