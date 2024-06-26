Нужно ли уведомлять ТЦК об авто и будут ли штрафовать за нарушение: разъяснение адвоката

Новый мобилизационный законопроект от 18 мая 2024 года предусматривает возможность конфискации транспортных средств в пользу военных нужд. Адвокат предоставила комментарий относительно того, существует ли правовое основание для штрафов от ТЦК и СП за невозобновление данных о транспортном средстве, в связи с распространением соответствующих слухов.

"В средствах массовой информации начали распространять новость, согласно которой водители, которые не обновили информацию о своих автомобилях в ТЦК и СП, могут получить штраф в размере 20 000 гривен. СМИ приводят якобы "новое" постановление Кабмина №1921. Указанным постановлением утверждено Положение о военно-транспортной обязанности", – написала в Telegram адвокат Дарья Тарасенко.

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Она подчеркнула, что это постановление не является нововведением. Его внедрили еще в 2000 году. Согласно пункту 15, руководство компаний, организаций и учреждений обязано ежегодно отчитываться ТЦК и СП о количестве и состоянии транспортных средств и оборудования, а также предоставлять данные о работниках, которые используют эту технику в работе.

"Следовательно, никакой обязанности для физических лиц, в том числе ФЛП, подавать сведения о транспортных средствах в ТЦК и СП согласно постановлению Кабмина №1921 нет. Следовательно, и наказать за неподачу такой информации не могут", – подытожила Тарасенко.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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