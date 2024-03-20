После взрывов в подмосковье поднялся в небо черный столб дыма, который виден из москвы (фото и видео)

Жители подмосковного села Сапроново сообщили о черном столбе дыма и масштабном пожаре, который начался после взрывов. Стало известно, что горит строящийся жилой комплекс в селе Сапроново.

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"В селе Сапроново вспыхнул пожар в строящемся многоэтажке. По свидетельствам очевидцев, на месте происшествия раздавались взрывы, после которых огонь вспыхивал еще сильнее", — пишут в российских пабликах.

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Отмечается, что пожар в Ленинском округе Подмосковья заметен даже из москвы.

Уточняется информация о площади возгорания и о количестве пострадавших. На территории данного строительного объекта находятся рабочие, которые могли оказаться в зоне риска.

Напомним, 12 марта, в ряде областей россии прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Тогда под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

13 марта в Рязани беспилотники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

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