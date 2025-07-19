Обстрелы повлияли на приоритеты: какую недвижимость сейчас выбирают украинцы и сколько она стоит

На фоне обстрелов украинцы все чаще стали выбирать частные дома в пригородах и квартиры на первых этажах, чтобы избежать рисков, связанных с многоэтажками и централизованными коммуникациями. Наиболее популярное жилье сейчас имеет ценовой диапазон от 30 до 70 тысяч долларов, тогда как до войны покупатели отдавали предпочтение квартирам стоимостью 150-200 тысяч.

Об этом сообщила Лариса Ставинога, президент Союза специалистов по недвижимости Украины, в комментарии для СМИ, пишет OBOZ.UA. Она отметила, что война кардинально изменила требования покупателей, которые теперь больше ориентируются на безопасность, мобильность и автономность, а не на престиж.

По словам Ставиноги, с началом войны спрос на частные дома значительно вырос, в частности в окрестностях Киева, Львова, Днепра, Харькова и других крупных городов. Люди больше не хотят зависеть от городских коммуникаций, таких как электричество, отопление, газ или водоснабжение.

"Конечно, предпочтение отдают маленьким частным домикам в пригороде. Люди настроены на полную автономию. Устанавливают солнечные панели, генераторы, утепляют помещения. Это ответ на постоянные обстрелы и перебои с электричеством, а теперь еще и тревога по газоснабжению", – отметила Ставинога.

Компактные частные дома часто возводят "под ключ", оснащая их системами альтернативного энергообеспечения. Большинство таких объектов – одно- или двухкомнатные здания площадью до 80 м² с минималистичной, но удобной планировкой.

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В то же время наблюдается значительный спад спроса на квартиры в многоэтажках, особенно на верхних этажах. Это обусловлено риском отключений электричества, когда лифты не работают, и подъем на высокий этаж с продуктами или ребенком становится настоящим испытанием.

"Мы видим четкую тенденцию, что чем выше этаж – тем труднее продать квартиру. Цены на такое жилье снижаются. Если раньше преимуществом считался красивый вид с 16-го этажа, то теперь это минус. Люди ищут что-то ниже, желательно до пятого этажа", – отмечает президент Союза.

Вместе с тем, растет спрос на квартиры с альтернативными источниками энергии, такими как генераторы, запасы воды, газовые плиты или даже печное отопление. Эти характеристики стали важными факторами для потенциальных покупателей. "Если в доме есть газ, такую квартиру продать проще. Если есть генератор – еще лучше. А если квартира находится на низком этаже, ее тоже могут купить, даже без дополнительных опций", – отметила Ставинога.

Также наблюдается значительное снижение бюджетов покупателей. Если до войны инвесторы часто покупали жилье в новостройках за $150-200 тыс., то сейчас сделки заключаются преимущественно в диапазоне от $30 до $70 тыс.

"Рынок был совсем другой. Люди инвестировали, планировали. Сегодня преобладают те, кто потерял жилье в результате боевых действий или выехал из опасного региона. Они ищут небольшие квартиры и часто пользуются государственными программами", – объясняет эксперт.

Все чаще люди стремятся сохранить свою мобильность. Следовательно, многие выставляют на продажу "лишние" квартиры, переводя недвижимость в деньги. Это обусловлено неопределенностью обстановки, ведь невозможно предугадать, где завтра будет безопаснее.

"Выгоднее иметь деньги, чем недвижимость, которая может стать недоступной. Люди хотят иметь свободу движения", – резюмировала Ставинога.

Из-за нехватки времени, денег и нестабильной ситуации, украинцы все реже рассматривают варианты с жильем, которое требует ремонта. Большинство ищут квартиры, в которых можно сразу поселиться. "Никто не хочет мороки с ремонтами. У людей просто нет на это ни сил, ни денег. Покупают то, что уже готово", – объясняет эксперт.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.

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