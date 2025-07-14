У Києві помітно здорожчали квартири: скільки тепер коштує житло в новобудовах

Ціни на квартири в новобудовах Києва значно зросли. Протягом року вартість одного квадратного метра піднялася на 6,17%, що становить понад 3 000 грн. З середніх 51 050 грн вона досягла 54 200 грн, враховуючи загальну вартість усіх об'єктів на ринку без розрізнення за кількістю кімнат.

За даними M2bomber, протягом останніх шести місяців вартість квадратних метрів зросла незначно – на 1,83%, що становить близько 1 000 грн. За останній місяць ціни піднялися на 1,21%, або на 650 грн, пише OBOZ.UA.

В яких районах Києва найвигідніші ціни на квартири

Ціни на квадратні метри в різних районах Києва варіюються від 40 050 до 119 700 грн в середньому. Різниця між найдорожчим і найдешевшим становить 79 650 грн, і за суму, необхідну для покупки 1 м² в найвищому ціновому сегменті, можна придбати майже 3 м² в найдешевшому районі.

Найменші ціни спостерігаються в Деснянському районі, де середня вартість квадратного метра становить приблизно 40 050 грн.

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У середньому ціновому сегменті можна виділити кілька районів. Зокрема:

Дарницький – у середньому 44 175 грн за квадратний метр;

Дніпровський – 44 500 грн;

Солом'янський – 47 750 грн;

Святошинський – 50 050 грн;

Оболонський – 50 150 грн;

Голосіївський – 54 900 грн;

Подільський – 69 350 грн;

Шевченківський – 73 550 грн.

Де в Києві найдорожче житло

За даними аналітиків, найвищі ціни на квартири фіксуються в Печерському районі, де середня вартість квадратного метра становить 119 700 грн.

Яка ціна за квадратний метр зустрічається найчастіше

Згідно з даними аналітиків, найбільш поширеною ціною квадратного метра в київських новобудовах є 22 400 грн, на основі якої формуються 8% оголошень про продаж нерухомості. Також зустрічаються інші варіанти цін:

25 200 грн – 7,2%;

19 600 – 6,9%.

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