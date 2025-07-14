В Киеве заметно подорожали квартиры: сколько теперь стоит жилье в новостройках

Цены на квартиры в новостройках Киева значительно выросли. В течение года стоимость одного квадратного метра поднялась на 6,17%, что составляет более 3 000 грн. Со средних 51 050 грн она достигла 54 200 грн, учитывая общую стоимость всех объектов на рынке без различения по количеству комнат.

По данным M2bomber, в течение последних шести месяцев стоимость квадратных метров выросла незначительно – на 1,83%, что составляет около 1 000 грн. За последний месяц цены поднялись на 1,21%, или на 650 грн, пишет OBOZ.UA.

В каких районах Киева самые выгодные цены на квартиры

Цены на квадратные метры в разных районах Киева варьируются от 40 050 до 119 700 грн в среднем. Разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 79 650 грн, и за сумму, необходимую для покупки 1 м² в самом высоком ценовом сегменте, можно приобрести почти 3 м² в самом дешевом районе.

Наименьшие цены наблюдаются в Деснянском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет примерно 40 050 грн.

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В среднем ценовом сегменте можно выделить несколько районов.

Дарницкий – в среднем 44175 грн за квадратный метр;

Днепровский – 44 500 грн;

Соломенский – 47 750 грн;

Святошинский – 50 050 грн;

Оболонский – 50 150 грн;

Голосеевский – 54 900 грн;

Подольский – 69 350 грн;

Шевченковский – 73550 грн.

Где в Киеве самое дорогое жилье

По данным аналитиков, самые высокие цены на квартиры фиксируются в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 119 700 грн.

Какая цена за квадратный метр встречается чаще всего

Согласно данным аналитиков, наиболее распространенной ценой квадратного метра в киевских новостройках является 22 400 грн, на основе которой формируются 8% объявлений о продаже недвижимости. Также встречаются другие варианты цен:

25 200 грн – 7,2%;

19 600 – 6,9%.

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