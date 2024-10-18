Обязательно к просмотру: 3 документальных украинских фильма, на которые стоит потратить время

Украинская киноиндустрия постоянно прогрессирует. С каждым годом отечественный кинематограф радует зрителей новыми лентами, затрагивающими важные темы и идеи, оставляя незабываемое впечатление.

Предлагаем вашему вниманию подборку выдающихся украинских документальных фильмов, которые стоит посмотреть. Эти картины раскрывают реальные истории, заслуживающие мирового внимания. Об этом пишет 24 tv.ua.

"20 дней в Мариуполе"

Лента отражает драматические события осады Мариуполя в 2022 году. С началом полномасштабного вторжения группа журналистов, среди которых Мстислав Чернов, Василина Степаненко и Евгений Малолетка, берется фиксировать военные преступления окупантов в городе. Их цель – донести правду о ситуации в Мариуполе до мирового сообщества. Фильм подробно показывает ужасы, свидетелями которых стали журналисты за 20 дней пребывания в осажденном городе. Гибель детей, разрушение роддома и массовые захоронения – это лишь часть задокументированных преступлений. В этом году фильм получил престижную награду Оскар в категории "Лучший документальный фильм".

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"Мирные люди"

Фильм базируется на перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговорах русских военных. В частности, зрители услышат общение захватчиков с их родственниками в России. Голоса гражданских – матерей, жен, друзей – раскрывают миру искаженный внутренний мир граждан страны-агрессора. Лента, созданная на основе этих перехваченных разговоров, исследует влияние пропаганды на вторжение и поднимает вопросы коллективной ответственности "мирных" оккупантов.

"Земля голубая, как апельсин"

В фокусе фильма - история семьи 36-летней Анны, проживающей в "красной зоне" Донбасса, в Красногоровке, где боевые действия продолжаются уже шестой год. Одинокая мать воспитывает четырех детей, вместе с которыми преодолевает все трудности. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозу жизни, семья остается сплоченной и оптимистичной. Мамы и дети имеют разнообразные увлечения, играют на музыкальных инструментах и даже ведут собственную хронику жизни во время войны.

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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