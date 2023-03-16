Очевидец взрыва в здании управления ФСБ рассказал подробности и показал военных, тушащих пожар (видео)

16 марта в Ростове-на-Дону на России произошел взрыв в здании Пограничной службы ФСБ по адресу проспект Сиверса, 20/2, после чего начался пожар. Отмечается, что там находится пожарное управление ФСБ в Ростовской области. Один человек погиб, двое пострадали во время пожара, сообщили экстренные службы.

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Один из местных жителей увидел взрыв своими глазами. Он сказал, что на его глазах крыша здания подпрыгнула от взрыва, вылетели окна. Также он увидел военных, которые тушат пожар и ищут огнетушители. Внутри произошел пожар. По его мнению, это может быть как и теракт, так и "кто-то мог накосить".

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Напомним, в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.

Также известно о пожаре на одном из военных объектов Белгородской области. Отмечалось, что в городе были слышны взрывы от боеприпасов.

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