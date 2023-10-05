Одна популярная специя может защитить ваши комнатные растения от болезней и сделать их сильнее

Лавровый лист известен своей популярностью в кулинарии, но не менее полезен для комнатных растений. Для того чтобы комнатные растения росли здоровыми и достигали нормального развития, им нужно правильно ухаживать. Это включает в себя своевременный полив, пересадку и подкормку.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Обычно для подкормки растений используют готовые удобрения, но мало кто знает, что можно создать эффективную подкормку самостоятельно, используя лавровый лист, пишет Телеграф.

Листья лавра содержат большое количество полезных элементов, способствующих активному росту растений, улучшают их иммунитет, укрепляют противовредное воздействие окружающей среды, а также помогают в борьбе с вредителями.

Для приготовления такой подкормки вам понадобится всего 4 листа лавра. Их следует мелко размельчить и залить литром теплой воды. Раствор должен настояться не менее 3 часов.

Готовый настой из лавровых листьев можно использовать для полива растений в горшках или для опрыскивания листьев. Эта процедура рекомендуется проводить один раз в месяц.

Некоторые садоводы даже укладывают сухой лавровый лист прямо в горшки с комнатными растениями. Это помогает регулировать уровень влажности почвы и освежает воздух в комнате, а также отпугивает насекомых.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!