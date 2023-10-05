Одна популярна спеція може захистити ваші кімнатні рослини від хвороб та зробити їх сильнішими

Лавровий лист відомий своєю популярністю в кулінарії, але не менш корисний для кімнатних рослин. Для того, щоб кімнатні рослини росли здоровими та досягали нормального розвитку, їм потрібно правильно доглядати. Це включає в себе вчасний полив, пересадку та підживлення.

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Зазвичай для підживлення рослин використовують готові добрива, але мало хто знає, що можна створити ефективне підживлення самостійно, використовуючи лавровий лист, пише Телеграф.

Листя лавра містить велику кількість корисних елементів, які сприяють активному зростанню рослин, покращують їхній імунітет, зміцнюють протишкідливий вплив навколишнього середовища, і навіть допомагають в боротьбі зі шкідниками.

Для приготування такого підживлення вам знадобиться лише 4 листки лавра. Їх слід дрібно подрібнити та залити літром теплої води. Розчин повинен настоятися принаймні 3 години.

Готовий настій з лаврового листя можна використовувати для поливу рослин у горщиках або для обприскування їхніх листків. Цю процедуру рекомендується проводити один раз на місяць.

Декотрі садівники навіть вкладають сухий лавровий лист безпосередньо в горщики з кімнатними рослинами. Це допомагає регулювати рівень вологості ґрунту і освіжає повітря в кімнаті, а також відлякує комах.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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