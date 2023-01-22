Одно секретное действие поможет легко почистить закрытые фисташки.

Фисташка – любимый снек, отлично подходящий для легкого перекуса или как дополнение к кулинарным блюдам. Ядра обладают неповторимым вкусом и ароматом, содержат большое количество витаминов и микроэлементов в своем составе. Но чистка фисташек чаще всего вызывает затруднения. Орехи покрыты жесткой и плотной оболочкой.

Расколоть ядро в закрытом состоянии достаточно сложно. Но природа сама облегчает эту задачу, ведь при полном созревании у 70-90% плодов оболочка лопается самостоятельно по естественным причинам. По этой трещине также определяют зрелость самого ореха. Очистить орех от полуоткрытой скорлупы сможет любой, поэтому производитель особо не заостряет на этом своего внимания и собирает орехи в скорлупе с деревьев, с помощью уборочных машин, в таком виде орехи обжариваются и солятся. Природная трещина хорошо пропускает тепло и специи в ядро, да и сам процесс обработки не требует сложных манипуляций для дополнительной очистки. Это экономит время на подготовку товара к продаже и влияет на его стоимость.

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Однако для многих открытие фисташек с маленькой трещиной тоже доставляет дискомфорт, ведь ни ногти, ни зубы не хочется ломать о скорлупу. Выйти из этой ситуации поможет один секрет, который уже находится в упаковке с орехами – это скорлупа другого ореха. Возможно, кто-то из вас уже пользуется таким методом, однако для некоторых это точно неожиданная новость. Ведь для этого метода не нужен нож, вилка и другие приборы, которые не всегда есть рядом, когда вы хотите отведать фисташки.

Взяв половину от открытой фисташковой оболочки, вставить ее острым концом в отверстие закрытого ореха и повернуть, повторив движение, как при закручивании отверткой. При этом скорлупа должна разместиться поперек щели. После того как это сделано, скорлупа легко открывается и орех можно будет достать.

Как достать полностью закрытый орех

Если с полураскрытой скорлупой справиться по силам многим, возникает много вопросов, что делать, если случается нераскрытый плод.

Для того чтобы упростить процесс очистки и ускорить его, можно воспользоваться следующими способами:

поместить закрытые фисташки в разогретую духовку (под воздействием температуры скорлупа потрескается);

замочить орехи в воде на время, после чего просушить в духовке;

применить лед для расщепления оболочки.

Чеснодавка

Большинство моделей имеют специальную выемку на ручках для раскалывания орехов, но фисташка слишком мелкого размера и очистить ее таким образом не удастся. Поэтому орех в скорлупе нужно поместить в нишу, куда обычно кладут чеснок, прикрыть и чуть-чуть нажать. Главное не переусердствовать с силой нажатия, иначе вместо очищенного ядра можно получить ореховую крошку. Этот способ достаточно безопасен и прост, скорлупки не разлетаются кухней, а остаются в чеснокадатели.

Плоскогубцы

Диаметр фисташки не очень велик, поэтому легко поместится в выемке, которая есть в металлической части плоскогубцев: Инструмент нужно обработать, чтобы потом не есть грязные орехи. Зафиксируйте орех в нужном положении в выемке. Приложив небольшое усилие, сдавить плоскогубцы до щелчка. Расколоться при этом только скорлупа, орех остается целым. Этот способ хорош тем, что расколовшаяся скорлупа не разлетается, а попадает сразу в руку.

Важно! Есть опасность того, что плоскогубцами можно случайно защемить кожу на руке, поэтому, зная, пользуясь этим способом, важно быть осторожным.

Орехокол

Скорлупу фисташки можно расколоть по тому же принципу, что и другие орехи в толстой скорлупе, воспользовавшись таким устройством. Поместить фисташку в орехокол нажать на рычаг, чтобы скорлупа хрустнула. После этого орех можно легко очистить. Сжать обе половинки скорлупы так, чтобы трещина увеличивалась. Делать это нужно до тех пор пока трещина не расширится до максимального размера, после этого с легкостью почистить орех.

Напомним, эксперт рассказал, почему кешью никогда не продают в скорлупе. Эти вкусные и нежные орешки оказались не столь безопасными, как вы могли себе представить.

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