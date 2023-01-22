Одна секретна дія допоможе легко почистити закриті фісташки

Фісташка – улюблений снек, який відмінно підходить для легкого перекусу або як доповнення до кулінарних страв. Ядра мають неповторний смак і аромат, містять велику кількість вітамінів і мікроелементів у своєму складі. Але чищення фісташок найчастіше викликає труднощі. Горіхи вкриті твердою та щільною оболонкою.

Розколоти ядро у закритому стані досить непросто. Але природа сама полегшує це завдання, адже за повного дозрівання у 70-90% плодів оболонка лопається самостійно з природних причин. За цією тріщиною також визначають зрілість самого горіха. Очистити горіх від напіввідкритої шкаралупи зможе будь-хто, тому виробник особливо не загострює на цьому своєї уваги і збирає горіхи в шкаралупі з дерев, за допомогою збиральних машин, у такому вигляді горіхи обсмажуються і соляться. Природна тріщина добре пропускає тепло та спеції до ядра, та й сам процес обробки не потребує складних маніпуляцій для додаткового очищення. Це заощаджує час на підготовку товару до продажу та впливає на його вартість.

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Проте багато для кого відкриття фісташок із маленькою тріщиною теж доставляє дискомфорт, адже ні нігті, ні зуби не хочеться ламати об шкарлупу. Вийти з цієї ситуації допоможе один секрет, який вже знаходиться в упаковці з горіхами – це шкарлупа іншого горіха. Можливо, хтось із вас вже користується таким методом, проте для декого це точно неочікувана новина. Адже для цього методу не потрібен ніж, виделка і інші прилади, які не завжди є поруч, коли ви хочете скуштувати фісташки.

Взявши половину від відкритої фісташкової оболонки, вставити її гострим кінцем в отвір закритого горіха і повернути, повторивши рух, як при закручуванні викруткою. При цьому шкаралупка має розміститися поперек щілини. Після того, як це зроблено, шкаралупа легко відкривається і горіх можна буде дістати.

Як дістати повністю закритий горіх

Якщо з напіврозкритою шкаралупою впоратися під силу багатьом, виникає багато питань, що робити, якщо трапляється нерозкритий плід.

Для того, щоб спростити процес очищення та прискорити його, можна скористатися такими способами:

помістити закриті фісташки у розігріту духовку (під впливом температури шкаралупа потріскається);

замочити горіхи у воді на деякий час, після чого просушити у духовці;

застосувати лід для розщеплення оболонки.

Часникодавка

Більшість моделей мають спеціальну виїмку на ручках для розколювання горіхів, але фісташка надто дрібного розміру, і очистити її в такий спосіб не вдасться. Тому горіх у шкаралупі потрібно помістити в нішу, куди зазвичай кладуть часник, прикрити і трохи натиснути. Головне не перестаратися із силою натискання, інакше замість очищеного ядра можна отримати горіхову крихту. Цей спосіб досить безпечний і простий, шкаралупки не розлітаються кухнею, а залишаються в часникодавці.

Плоскогубці

Діаметр фісташки не дуже великий, тому легко поміститься у виїмці, яка є в металевій частині плоскогубців: Інструмент потрібно обробити, щоб потім не їсти брудні горіхи. Зафіксувати горіх у потрібному положенні у виїмці. Приклавши невелике зусилля, здавити плоскогубці до клацання. Розколотися при цьому має лише шкаралупа, горіх залишається цілим. Цей спосіб хороший тим, що шкаралупа, що розкололася, не розлітається, а потрапляє відразу в руку.

Важливо! Існує небезпека того, що плоскогубцями можна випадково защемити шкіру на руці, тому, знаючи, користуючись цим способом, важливо бути обережним.

Горіхокол

Шкаралупу фісташки можна розколоти за тим самим принципом, що й інші горіхи в товстій шкаралупі, скориставшись таким пристроєм. Помістити фісташку в горіхокол натиснути на важіль, щоб шкаралупа хруснула. Після цього горіх можна легко очистити. Стиснути обидві половинки шкаралупи так, щоб тріщина збільшувалася. Робити це потрібно до тих пір, поки тріщина не розшириться до максимального розміру, після цього з легкістю почистити горіх.

Нагадаємо, експерт розповів, чому кеш'ю ніколи не продають в шкарлупі. Ці смачні та ніжні горішки виявилися не такими безпечними, як ви могли собі уявити.

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