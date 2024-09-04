Огненные дроны-драконы выжигают позиции оккупантов на фронте (видео)
Силы обороны Украины используют инновационную тактику в войне против русских оккупантов. Военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) FPV, оснащенные зажигательной смесью, получившие в народе название "дроны-драконы".
Суть этой тактики состоит в том, что дрон сбрасывает на позиции врага специальную зажигательную смесь, которая при горении создает высокую температуру более 2500 градусов Цельсия. Такая температура способна расплавить металл и вызвать детонацию боеприпасов.
60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада 4 сентября показала видео работы такого "зажигательного" БПЛА. В комментарии к видео говорится, что "ударные дроны – это крылья мести, которые несут огонь прямо с неба. Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно оружие".
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Первые видео применения "дронов-драконов" появились в сети несколько дней назад. Бойцы разных бригад продемонстрировали эффективность этого оружия в бою. В частности, батальон беспилотных систем "Перун" успешно использовал такой дрон для обжига позиций российских военных в Харьковской области.
Также было обнародовано видео использования подобного БПЛА подразделением FPV РУБпАК 108 ОБр ТрО.
Эта новая тактика имеет несколько преимуществ:
- Враг не ожидает такого рода атак, что делает их особенно эффективными.
- Дроны могут доставлять зажигательную смесь непосредственно на цель, минимизируя риск для собственных сил.
По данным немецкого издания BILD, украинские военные разрабатывали эту технологию в течение длительного времени и добились значительных успехов. Зажигательная смесь, используемая в дронах, способна вызвать пожары и детонацию боеприпасов врага, нанося ему значительные потери.
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