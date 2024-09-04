Огненные дроны-драконы выжигают позиции оккупантов на фронте (видео)

Силы обороны Украины используют инновационную тактику в войне против русских оккупантов. Военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) FPV, оснащенные зажигательной смесью, получившие в народе название "дроны-драконы".

Суть этой тактики состоит в том, что дрон сбрасывает на позиции врага специальную зажигательную смесь, которая при горении создает высокую температуру более 2500 градусов Цельсия. Такая температура способна расплавить металл и вызвать детонацию боеприпасов.

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада 4 сентября показала видео работы такого "зажигательного" БПЛА. В комментарии к видео говорится, что "ударные дроны – это крылья мести, которые несут огонь прямо с неба. Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно оружие".

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Первые видео применения "дронов-драконов" появились в сети несколько дней назад. Бойцы разных бригад продемонстрировали эффективность этого оружия в бою. В частности, батальон беспилотных систем "Перун" успешно использовал такой дрон для обжига позиций российских военных в Харьковской области.

Также было обнародовано видео использования подобного БПЛА подразделением FPV РУБпАК 108 ОБр ТрО.

Эта новая тактика имеет несколько преимуществ:

Враг не ожидает такого рода атак, что делает их особенно эффективными.

Дроны могут доставлять зажигательную смесь непосредственно на цель, минимизируя риск для собственных сил.

По данным немецкого издания BILD, украинские военные разрабатывали эту технологию в течение длительного времени и добились значительных успехов. Зажигательная смесь, используемая в дронах, способна вызвать пожары и детонацию боеприпасов врага, нанося ему значительные потери.

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