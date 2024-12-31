Оккупанты атаковали Украину баллистикой и крылатыми ракетами: взрывы раздавались в Киевской и Сумской областях

31 декабря оккупанты осуществили ракетный обстрел Шосткинского общества Сумской области, в результате чего пострадали гражданские объекты. По данным Сумской областной военной администрации, атака началась утром и продолжалась в течение дня.

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Глава Шосткинского общества Николай Нога подтвердил значительные разрушения городской инфраструктуры. В частности, повреждено:

- 12 многоэтажных жилых домов

- 2 образовательных заведения

- ряд объектов социальной сферы

- критическую инфраструктуру

На месте работают аварийно-спасательные службы, которые оценивают масштабы разрушений и оказывают необходимую помощь. По состоянию на 9 утра враг продолжал наносить ракетные удары по общине, в связи с чем местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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