Окупанти атакували Україну балістикою та крилатими ракетами: вибухи лунали на Київщині та Сумщині

31 грудня окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинської громади Сумської області, внаслідок чого постраждали цивільні об'єкти. За даними Сумської обласної військової адміністрації, атака розпочалася вранці та тривала протягом дня.

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Голова Шосткинської громади Микола Нога підтвердив значні руйнування міської інфраструктури. Зокрема, пошкоджено:

- 12 багатоповерхових житлових будинків

- 2 освітні заклади

- низку об'єктів соціальної сфери

- критичну інфраструктуру

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, які оцінюють масштаби руйнувань та надають необхідну допомогу. Станом на 9 ранку ворог продовжував завдавати ракетних ударів по громаді, у зв'язку з чим місцевим мешканцям рекомендовано залишатися в укриттях.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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