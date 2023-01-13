Оккупанты начали рыть окопы у аэродрома 'Бельбек' в Крыму (видео)

Во временно оккупированном Крыму россияне начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек". Кроме этого, оккупанты устанавливают бетонные изгороди "зубы дракона".

Аэродром "Бельбек" находится под Севастополем. О подготовке оккупантов сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

"Вокруг аэродрома "Бельбек" под Севастополем роют траншеи и устанавливают бетонные тетраэдры ("зубы дракона"). Опасаются атаки танков и пехоты?" – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть окопы и бетонные тетраэдры.

Кроме того, местные жители сообщают о "подготовке" россиян на участке берега от поселка Заозерное до села Молочное.

Видео дня

Напомним, вечером 4 января и ночью 5 января во временно оккупированном Крыму происходили странные салюты. В небе были видны вспышки, а оккупанты неистово стреляли.

Кроме того, 4 января на аэродроме "Бельбек" в Крыму местные жители слыхали звуки взрывов. По словам пропагандистов, работала ПВО.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !