Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил о применении химических боеприпасов российскими войсками за прошедшие сутки, вероятно, хлорпикрин.

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Согласно сообщению офицера 7 августа в Telegram, противник в районе населенного пункта Новоданиловка совершил два артиллерийских обстрела из ракетно-стрелковых средств, содержащих химическое вещество, вероятно, хлорпикрин. В результате этих обстрелов никто не пострадал. Александр Тарнавский отметил, что использование химических боеприпасов является нарушением Конвенций, запрещающих их использование.

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Новоданиловка – это село, расположенное в Ореховской городской общине Пологовского района Запорожской области в Украине.

Что касается хлорпикрина, эта бесцветная или бледно-желтая маслянистая жидкость имеет резкий запах и широко известна как нитрохлороформ. Джон Стенхаус, шотландский химик, открыл это вещество в 1848 году, проведя реакцию гипохлорита натрия с пикриновой кислотой. Сегодня хлорпикрин производится посредством реакции нитрометана с гипохлоритом натрия или хлороформа с азотной кислотой.

Это вещество обладает высокой токсичностью и опасно для здоровья человека. При контакте хлорпикрин может привести к воспалению глаз, носа, горла и дыхательных путей, а большая концентрация может привести к смерти. Кроме того, химикат также отравляет воду и пищу, потребляемые солдатами.

Хлорпикрин использовали во время Первой и Второй мировых войн, но сейчас его использование в военных целях запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Также из-за его невысокой токсичности и сильного раздражающего действия он перестал применяться в боевых действиях.

Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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