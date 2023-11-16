Около 30 ударов в час: российские оккупанты массированно обстреливают Херсон, среди пострадавших есть подросток
Херсон под массированным обстрелом российской армии уже трое пострадавших, среди них 15-летний подросток.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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"Херсон - под массированным огнем российской армии. Сейчас известно о трех пострадавших херсонцах. Среди них 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница. Скорая доставила пострадавших в больницу", - написал он в телеграмм-канале в четверг вечером.
"Информация уточняется", – добавил Прокудин.
Напомним, Россия попала в многоэтажку Донецкой области.
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