Близько 30 ударів за годину: російські окупанти масовано обстрілюють Херсон, серед постраждалих є підліток

Херсон під масованим обстрілом російської армії, вже є троє постраждалих, серед них 15-річний підліток.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"Херсон - під масованим вогнем російської армії. Нині відомо про трьох постраждалих херсонців. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка. Швидка доставила постраждалих до лікарні", - написав він у телеграм-каналі в четвер увечері.

"Інформація уточнюється", - додав Прокудін.

Нагадаємо, Росія влучила у багатоповерхівку на Донеччині.

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