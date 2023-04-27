Окупанти атакували Миколаїв "Калібрами": влучили в багатоповерхівку, 1 загиблий, понад 20 поранених (фото)

По состоянию на 08:00 утра 27 апреля в Николаевской области были зафиксированы вражеские обстрелы. По информации районных военных администраций, оперативного командования "Юг" и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Но в Николаеве в 01:00 ночи вражеский обстрел включал четыре ракеты типа "Калибр". По данным, один человек погиб и 23 получили ранения, среди которых есть ребенок.

Ракетные удары привели к разрушению и существенному повреждению частных домов, жилой многоэтажки и исторического здания. Часть домов в городе без света.

Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возникли два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. В Баштанском районе были сбиты дроны-камикадзе типа "Ланцет" с 11:00 до 14:00 26 апреля.

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Напомним, руководитель ГУР МО заявил, что Украина приближается к знаковому для новейшей истории Украины битве.

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