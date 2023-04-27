Окупанти атакували Миколаїв "Калібрами": влучили в багатоповерхівку, 1 загиблий, понад 20 поранених (фото)

Станом на 08:00 ранку 27 квітня, в Миколаївській області були зафіксовані ворожі обстріли. За інформацією районних військових адміністрацій, оперативного командування "Південь" та ГУ ДСНС України у Миколаївській області, у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Але в Миколаєві о 01:00 ночі ворожий обстріл включав чотири ракети типу "Калібр". За даними, одна людина загинула та 23 отримали поранення, серед яких є дитина.

Ракетні удари призвели до зруйнування та суттєвого пошкодження приватних будинків, житлової багатоповерхівки та історичної будівлі. Частина будинків у місті без світла.

Також через влучання боєприпасів та їх уламків виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. У Баштанському районі було збито дрони-камікадзе типу "Ланцет" з 11:00 до 14:00 26 квітня.

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Нагадаємо, керівник ГУР МО заявив, що Україна наближається до знакової для новітньої історії України битви.

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