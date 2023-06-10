"Они перечеркивают веру": Как в церкви относятся к предрассудкам

Церковь критически относится к предрассудкам, поскольку они являются грехом и свидетельствуют об отдаленности от истинной веры, недостаточном понимании духовных ценностей и принятии ложных убеждений как истины.

Читайте также: Зловещие приметы, предсказывающие беду: что не стоит делать

Первая заповедь Божьего Закона напоминает нам, что ставить любое лицо, вещь или силу на уровень Бога недопустимо.

Журналистка из Фиртки пообщалась с отцом УГКЦ, Иваном Жуком, чтобы узнать, какое отношение имеет церковь к предрассудкам.

"Я имею очень негативное отношение к предрассудкам, и церковь также настроена критически к ним. Суеверия ограничивают людей и психологически их угнетают. Они искажают истинную веру. Первая заповедь Божия говорит: "Я – Господь, Бог твой, не будешь иметь других богов кроме Меня", – говорит священник.

Видео дня

По его мнению, каждый человек должен читать Священное Писание, знать и перечитывать заповеди Божии. Однако этого тоже недостаточно, ведь важно правильно их понимать.

"Люди ходят к гадалкам, сливают воск. Хочу отметить, что обращаться к таким вещам – тяжелый грех. Даже когда цепляют на себя красные нити – это свидетельствует о том, что мы неверующие люди", – добавил Иван Жук.

Ранее в Православной Церкви Украины разрешили вышивать и заниматься рукоделием во время церковных праздников. Прессслужба ПЦУ объяснила, что такие занятия не считаются грехом во время праздничных обрядов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!