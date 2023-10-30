Опытные цветоводы рассказали о 6 способах спасти загнивающее или высыхающее растение

Бывает, что любимое комнатное растение начинает болеть, выглядит усталым и несвежим. Однако не стоит сразу паниковать, поскольку эксперты из садоводства делятся проверенными лайфхаками для восстановления их состояния.

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Публикация BestLife дает советы по уходу за комнатными растениями, которые помогут сохранить их в обильном здоровье и красоте.

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1. Перекись водорода для лечения гнили корней

Гниль корней может вызвать перенасыщение растения слишком влажной или инфекцию грибками и бактериями. Если листья начинают желтеть, это может привести к гибели растения. Эринн Витц, садоводческий эксперт и соучредитель Seeds and Spades, рекомендует добавить разбавленную перекись водорода к почве. Это помогает обеспечить доступ растения к дополнительному кислороду, уничтожающему вредные микробы. Этот метод может использоваться даже для здоровых растений, чтобы обеспечить дополнительный кислород.

2. Полив снизу

Полив снизу позволяет влаге достигать нижней части корней, что способствует их укреплению, поскольку корни получают непосредственный доступ к воде. Для увлажнения верхней части растения рекомендуется использовать пульверизатор.

3. Использование корицы для борьбы с грибком

Корица является эффективным средством для устранения плесени и грибка на растениях. Патогены могут попасть в почву из-за загрязненных горшков, садового инструмента, насекомых или даже ваших рук. Только посыпьте почву корицей, и это поможет уничтожить грибок и будет способствовать здоровому росту саженцев. К тому же многие насекомые и вредители будут избегать корицы из-за ее запаха.

4. Регулярная очистка от пыли

Накопившаяся пыль на растениях может препятствовать им нормально усваивать свет, влияющий на их рост. Рекомендуется производить еженедельную очистку растений, вытирая пыль влажной тряпкой или мыть их под теплой проточной водой.

5. Пересадка в другой горшок

Иногда плохое самочувствие растения может быть связано с несовместимостью с горшком, в котором оно растет. Пересадка в больший горшок может помочь растению восстановить здоровый рост. Напротив, если горшок слишком велик, это может заставить растение направить энергию на развитие корней, вместо роста листьев. Поэтому следует выбирать горшок, подходящий конкретному растению.

6. Посадите новые растения

Если ваше любимое растение очень сильно повреждено, или вы не уверены, как его спасти, вы можете попытаться вырастить новое растение из здоровой части. Отрежьте стебель или отрежьте отсутствие, затем поместите их в свежую отфильтрованную воду. Сменяйте воду раз в неделю. Когда у вас появятся корни, пересадите растение в почву.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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